TƏBİB предупредил лиц, требующих дополнительную плату у пациентов с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Материалы на основании обоснованных фактов в отношении лиц, требующих дополнительную плату от инфицированных коронавирусом во время их лечения, будут собраны и переданы в правоохранительные органы для проведения соответствующего расследования.

Как передает в понедельник Trend, обращаясь к населению, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщает, что за последний год пандемия коронавируса COVİD-19 поставила весь мир перед трудным испытанием. В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в борьбе с этим общечеловеческим бедствием все государственные органы, входящие в Оперативный штаб при Кабинете Министров, принимают регулярные и неотложные меры по предотвращению заражения. Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию действует с 27 февраля 2020 года вместе с многочисленными государственными структурами, представленными в штаб-квартире.

"В настоящее время в 46 больницах особого режима, отведенных для борьбы с пандемией, тысячи медицинских работников достойно выполняют свои обязанности с целью защиты здоровья наших граждан. Во всех наших больницах процесс обследования и лечения проводится полностью за государственный счет в соответствии с принятыми клиническими протоколами. Все наши больницы особого режима полностью оснащены всеми видами лекарств и медицинскими средствами, в том числе противовирусными препаратами, такими как фавиправир, ремдесевир. Для выявления заболевания COVID-19 в соответствии с критериями, установленными ВОЗ, за счет государства примерно в 40 молекулярно-микробиологических лабораториях ежедневно проводятся до 20000 тестов ПЦР. Наряду с этим, некоторые медучреждения продолжают оказывать медицинскую помощь нашим военнослужащим, получившим ранения в 44-дневной Отечественной войне. Однако, к сожалению, в некоторых случаях определенные лица, пытающиеся злоупотребить своими должностными полномочиями, бросают тень на усилия наших врачей, которые рискуют своей жизнью и здоровьем.

Для внесения ясности касательно обсуждений в социальных сетях о наличии человека или лиц, требующих дополнительной платы во время лечения людей, инфицированных коронавирусом, призываем всех принять участие в деле по привлечению к ответственности таких лиц. Конфиденциальность каждого заявителя будет обеспечена, а обоснованные факты будут собраны и переданы в правоохранительные органы для расследования.

Если вы столкнетесь с какой-либо из этих ситуаций сообщите нам об этом по указанным контактам ([email protected], + 99451513-1542)", - сказали в TƏBİB.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)