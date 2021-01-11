В Азербайджане от коронавируса скончались 8 журналистов

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVİD-19 в 2020 году повлияла и на институты медиа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Профсоюз журналистов.

По данным организации, журналисты в мире попадали под сокращение или у них ухудшались условия работы, снижалась зарплата. В 58 странах мира от коронавируса скончались 615 журналистов.

В Азербайджане, согласно результатам мониторинга, COVİD-19 заразились 117 журналистов, 8 из них скончались.

Азербайджанское государство предприняло ряд шагов, чтобы уменьшить влияние пандемии на работу СМИ, и программа поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии коснулась и предпринимателей в сфере СМИ. В рамках программы СМИ была оказана государственная поддержка, что простимулировало сохранение рабочих мест в этой сфере.

Фонд государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана продолжил материально поддерживать СМИ, и это стало большой дополнительной помощью для медиа, в частности, для редакций газет.

Мониторинги показали, что в Азербайджане нет СМИ, которые прекратили бы работу именно в связи с пандемией. Вместе с тем, были сокращения рабочих мест, которые охватили 4% работающих в СМИ.

(Текст: Кямаля Сеидова)