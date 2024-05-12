В Шуше состоялся концерт всемирно известного ансамбля "Огни Анатолии" в рамках Международного фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше в рамках VII Международного музыкального фестиваля"Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 11 по 13 мая, состоялось выступление всемирно известного ансамбля «Огни Анатолии» (Anadolu ateşi) из Турции, сообщает корреспондент Trend c места события.

Гостям была представлена уникальная концертная программа с ритмами народов мира, от которых захватывало дух. В состав ансамбля входит 120 танцоров, а также хореографы и технический персонал. Один танец сменялся другим - то выступали парами, то всем коллективом, то сольно. То, с какой скоростью они все это делали, приводило в восторг всех зрителей. Как известно, эта группа занесена дважды в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение самых быстрых в мире танцев. Танцоры исполняли каждый танец с душой, окрашивая каждое свое движение особым настроением и энергетикой.

Гости фестиваля поделились с Trend своими впечатлениями.

Народная артистка, уроженка города Шуша Фирангиз Муталлимова: «Находиться на родной земле, освобожденной после многолетней оккупации, на протяжении последних лет возрождающейся и вновь ожившей – это неимоверные чувства! Я в четвертый раз принимаю участие в фестивале и каждый раз это незабываемый праздник, самые яркие чувства и эмоции, чувствую себя свободной и счастливой, душа поет и радуется происходящим переменам. Каждый год программа отличается запоминающимися и различными яркими событиями с участием мастеров искусств разных стран, представлен широкий спектр музыкального наследия. Здесь даже становишься моложе на многих лет, настолько прекрасна аура, природа и погода родного дома».

Заслуженный работник культуры, заместитель директора Государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов: «Впервые приезжаю в Шушу и чувствую себя очень счастливым. Фестиваль отличается не только колоритом представленных композиций и широкой программой, но имеет очень важное международное значение, способствует межкультурному диалогу и пропаганде идей гуманизма, мира, созидания, мультикультурализма и толерантности, сближает народы. Этот замечательный праздник уже вписан в летопись нашей культуры и общечеловеческих ценностей».

Председатель Совета прессы Азербайджана, заслуженный журналист, писатель Рашад Меджид: «В четвертый раз принимаю участие в фестивале и каждый раз это самые яркие эмоции и впечатления. Особо впечатлительно было первое участие – 12 мая 2021 года, когда после многолетней оккупации города Шуша мы приехали в этот древний край земли и провели замечательный праздник. Я был во многих городах мира, но Шуша несравненна! Фестиваль «Харыбюльбюль» всегда отличается высоким вкусом и глубокой философией, грандиозный проект, который реализуется Фондом Гейдара Алиева, собирая видных мастеров культуры, науки, творческой интеллигенции и молодежи, зарубежных гостей. Нынешний фестиваль совпал по времени с трогательным моментом – когда были вручены ключи от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу через 32 года. Среди них была и мать нашего известного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Мы счастливы, что люди возвращаются в родные дома, Карабах возрождается»

Народный артист, актер Шамиль Сулейманлы: «Быть в Шуше – это самые дорогие дни для меня, мои корни из этой благословенной земли, куда постоянно приезжал к бабушке и дедушке. Причем, сегодня 11 мая отмечаю здесь свой день рождения! Что может быть прекраснее? Когда была оккупирована Шуша, и многие годы не могли посетить родные края, у меня была мечта, вернуться сюда и совершить намаз в мечети. Об этом я даже молился во время хаджа в Мекке и Медине. И эта мечта сбылась в мечети Юхары Говхар ага! Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и нашу доблестную армию за эти прекрасные дни. Светлая память шехидам. Все мы солдаты Президента и готовы всегда стать на защиту Родины. Помню, когда впервые приехал в освобождённую Шушу, то не мог сдержать слез от радости и в то же время от гнева, что армянскими агрессорами было все разрушено. И ныне, когда видишь, как все восстанавливается, Шуша становится еще краше и моему счастью нет границ!»

Фестиваль на протяжении трех дней проходит в Шуше и Лачине. Город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим. Фестиваль "Харыбюльбюль"проходит с участием известных мастеров искусств и молодых талантов, музыкантов и вокалистов, исполнителей мугама, классической и народной музыки, хореографических коллективов. Среди участников исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, наряду с Азербайджаном представлены Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Гвинея, Марокко, Узбекистан, Турция.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди. После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу. А в этом году пространство фестиваля расширится и охватит также город Лачин.