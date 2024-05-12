В Шуше представлены интересные музыкальные дуэты в рамках Международного фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше в рамках VII Международного музыкального фестиваля"Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 11 по 13 мая, состоялось выступление интересных музыкальных дуэтов, сообщает корреспондент Trend c места события.

С этно-фольклорными концертными программами выступили кларнетисты Хусну Шенлендириджи (Турция) и Гусейн Мухаммедоглу (Азербайджан), кларнетисты СерканЧагры (Турция) и Орхан Мусаев (Азербайджан), вокалисты Сенем Абдолазимзадех (Иран) и Рашад Ильясов (Азербайджан).

Заслуженный артист, певец и исполнитель на каноне РашадИльясов: «Впервые принимаю участие в Международном фестивале «Харыбюльбюль» и чувствую себя счастливым. Гордость переполняет мое сердце! Мы живем в прекрасные дни, которые нам даровал Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и героическая армия, доблестные сыновья родины. Светлая память шехидам. Азербайджан сильная и процветающая страна и такие праздники позволяют развивать музыкальной искусство, в очередной раз заявить о своей древней земле и культуре на весь мир».

Гости фестиваля поделились впечатлениями с Trend.

Солист ансамбля песни и танца ”Navbahor“ Кенджебер Шерзодалиевич (Узбекистан): «Впервые приехал в Азербайджан и хотелось бы отметить гостеприимство азербайджанского народа и невообразимую природу города Шуша – это невозможно описать словами. Впервые видим такие потрясающие горы! Фестиваль международный и нам удалось познакомиться с культурой и традициями других народов. Более того, научились азербайджанскому танцу «Яллы». Азербайджан и Узбекистан братские народы и всегда будем вместе во имя успехов наших стран».

Солист этно-группы “Sendja Community” ФарисБиндарьяни (Индонезия): «Впервые приезжаем в Азербайджан и хотим отметить очень интересную программу фестиваля. Нам очень понравились азербайджанские композиции и много узнали о Шуше, природа которого очаровала нас. Спасибо за приглашение и надеемся вновь вернуться в вашу прекрасную страну».

Народная артистка, член правления Союза кинематографистов Азербайджана Гамида Омарова: «Проведение международного фестиваля «Харыбюльбюль» в свободной Шуше имеет огромное значение для пропаганды национальной культуры, раскрывает красоту и великолепие Карабаха, высокие нравственные качества азербайджанского народа для всего мира. В фестивале принимает участие множество зарубежных гостей и межкультурный диалог во имя прогресса служит ярким примером для стран и народов, сближает во имя гуманизма и самых высоких человеческих ценностей».

Народный артист, заместитель председателя Союза театральных деятелей Гаджи Исмайлов: «Великий лидер Гейдар Алиев говорил: «Шуша – глаза азербайджанского народа. И мы вернемся в Шушу. Наступит время, когда Азербайджан взойдет над миром как солнце» и это воплотилось. Шуша – наша душа и сердце, Карабах - колыбель национальной музыки и поэзии. Помню, лет сорок назад, когда впервые приехал в Шушу здесь был национальный праздник с песнями и танцами, фольклором, отражающими нашу древнюю культуру. Минули годы, более тридцати лет Шуша был под оккупацией, все разрушено, и сегодня приходится по крупицам все восстанавливать, что требует огромного труда. Карабах вновь становится процветающим краем, счастье приходит в дома, в родном очаге вновь горит огонь».

Народная артистка, певица Натаван Шейхова: «На днях мы были на праздничном вечере в Центре Гейдара Алиева в честь 20-летия Фонда Гейдара Алиева, который прошел на очень высоком уровне. И ныне принимаем участие в замечательном празднике музыки на древней земле Карабаха, свободной Шуше, где происходит взаимообогащение культур. Мы видим здесь колоссальные перемены, Фондом Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой восстанавливаются наши архитектурные памятники и мечети, разрушенные в период оккупации, проводится множество значимых мероприятиях в различных сферах. Весь этот созидательный процесс во имя нашего народа и будущих поколений, строительство сильного и независимого во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вызывает чувства восхищения».

Фестиваль, который в этом году отмечает свое 35-летие, на протяжении трех дней проходит в Шуше и Лачине. Город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим. Фестиваль "Харыбюльбюль"проходит с участием известных мастеров искусств и молодых талантов, музыкантов и вокалистов, исполнителей мугама, классической и народной музыки, хореографических коллективов. Среди участников исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, наряду с Азербайджаном представлены Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Гвинея, Марокко, Узбекистан, Турция.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди. После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу. А в этом году пространство фестиваля расширится и охватит также город Лачин.