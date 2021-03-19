В Азербайджане помилованы 625 осужденных - ФОТОРЕПОРТАЖ

БАКУ / Trend/ - Сегодня было реализовано распоряжение Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 18 марта, сообщает в пятницу Trend.

Напомним, что распоряжение охватило 625 осужденных.

Так, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.

Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.