В Азербайджане помилованы 625 осужденных - ФОТОРЕПОРТАЖ
БАКУ / Trend/ - Сегодня было реализовано распоряжение Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 18 марта, сообщает в пятницу Trend.
Напомним, что распоряжение охватило 625 осужденных.
Так, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.
Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.
Кроме того, освобождены три человека, приговоренных к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу. Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренных к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания.
Журналисты Trend побывали в ряде исправительных учреждений, понаблюдав за процессом исполнения распоряжения.
Представляем вниманию фоторепортаж.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)