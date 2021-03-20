В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 20 марта 2021 19:27 (UTC+04:00)
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Н-ской воинской части был отмечен праздник Новруз с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.

Выступившие поздравили семьи шехидов, приглашенных на мероприятие, с праздником Новруз и пожелали им успехов в дальнейшей жизни.

Солисты Ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.

В завершение мероприятия семьям шехидов были вручены праздничные подарки и гостинцы.

В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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