В Азербайджане выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек выздоровели, трое скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлено 337 323 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 802 человека вылечились, 4 987 – скончались, число активных больных составляет 1 534.

За последние сутки в Азербайджане проведен 6 271 тест на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 858 551 тест.

(Перевод: Турал Гараджаев)