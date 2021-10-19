Обнародована статистика по заболеваемости COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az, самый высокий уровень инфицирования зафиксирован в Баку – 54 процента. На Абшероне этот показатель составил 13,4 процента.

Кроме того, 12,2 процента заразившихся выявлено в Аранской зоне, 7,1 процента - в Гянджа-Газахском регионе, 3,6 процента - Шеки-Загатальском, 3,1 процента - Губа-Хачмазском, 2,5 процента - Лянкяранском районе, 2,3 процента - в Горном Ширване, 1,5 процента - в Верхнем Карабахе.

На Нахчыван пришлось 0,06 процента от общего числа инфицированных коронавирусом.

По данным на 18 октября, в Азербайджане выявлено 1 245 случаев заражения коронавирусом, 409 человек вылечились, 13 - скончались.

С начала пандемии в Азербайджане выявлено 503 452 случая заражения коронавирусной инфекцией, 478 812 человек вылечились, 6 778 – скончались, число активных больных составило 17 862.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)