Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, северо-восточный ветер.
Об этом сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем и ночью 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3 градусов мороза.
(Перевод: Фидан Мустафаева)