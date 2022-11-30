Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, северо-восточный ветер.

Об этом сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем и ночью 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3 градусов мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)