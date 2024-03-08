Игрок "Карабаха" попал в символическую сборную недели

БАКУ /Trend/ - Объявлен символический состав первых игр 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, 11 лучших выбрало издание «Sofascore».

В этот список попал и представитель "Карабаха", который встречался с немецким "Байером". Яссин Бензия вошел в символическую сборную. Он автор первого гола в матче, который завершился со счетом 2:2.

Вратарь: Ноа Атуболу («Фрайбург»);

Защитники: Ндичка, Шансель Мбемба («Олимпик»), Джанлука Манчини («Рома»);

Полузащитники: Яссин Бензия («Карабах»), Стефан Эль-Шарави («Рома»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Анхель ди Мария («Бенфика»);

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).

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