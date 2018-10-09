Введен в эксплуатацию еще один азербайджанский танкер после капремонта (ФОТО)

9 октября 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Произведен капитальный ремонт танкера «Джаббар Гашимов», принадлежащего транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», говорится во вторник в сообщении ЗАО.

В рамках ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе «Зых» были очищены и окрашены подводные и надводные части, главная палуба и переходный мостик танкера. Были также отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насосы судна.

Осуществлена настройка систем управления плавучего транспортного средства. В машинном отделении и на главной палубе выполнен ремонт систем трубопроводов с заменой неисправных деталей, а также осуществлены электромонтажные работы.

Наряду с этим, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.

По завершению ремонта танкер успешно прошел морские испытания и был введен в эксплуатацию.

Длина танкера «Джаббар Гашимов» составляет 150 метров, ширина – 17,3 метра, грузоподъемность – 12 тысяч тонн.

Напомним, что танкерный флот ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» занимает лидирующие позиции в Каспийском бассейне. Особое внимание уделено оснащению флота новыми судами для поддержания удельного веса Пароходства в сфере грузоперевозок.

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