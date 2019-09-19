В двух районах Азербайджана введены в строй инкубаторные пункты (ФОТО)

19 сентября 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В селе Хойлу Геранбойского района и селе Гараагаджы Тертерского района были введены в строй новые инкубаторные пункты.

Как передает Trend со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), инкубаторные пункты, введенные в эксплуатацию в рамках совместного проекта правительства Азербайджана и Агентства США по международному развитию (USAID) "Деятельность по социально-экономическому развитию" (SEDA), способствует развитию малого предпринимательства в Тертерском и Геранбойском районах, а также окажет поддержку свыше 11 тысячам жителям в десяти окрестных селах.

В связи с этим в селах Хойлу и Гараагаджы, состоялось мероприятие, проведенное при поддержке Агентства МСБ, USAİD, органов районной Исполнительной Власти и жителей сел.

С вводом в эксплуатацию инкубаторных пунктов расширятся возможности птицеводческих хозяйств сельских жителей. Деятельность пунктов, также внесет свой вклад в развитие микро предпринимательства и способствует росту занятости сельских жителей.

Напомним, что во вторник подобный инкубаторный пункт заработал в селе Дялляр-Джяйир Шамкирского района.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В двух районах Азербайджана введены в строй инкубаторные пункты (ФОТО)
  • В двух районах Азербайджана введены в строй инкубаторные пункты (ФОТО)
  • В двух районах Азербайджана введены в строй инкубаторные пункты (ФОТО)
  • В двух районах Азербайджана введены в строй инкубаторные пункты (ФОТО)
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