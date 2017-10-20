Азербайджан заинтересован в экспорте сельхозпродукции в Украину (ФОТО)

20 октября 2017 03:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может экспортировать в Украину фундук, чай, табак, овощи, фрукты, хлопковое волокно. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

Наряду с АПК, министр отметил и о возможности участия украинских компаний в созданных в Азербайджане промышленных парках. Было обсуждено также сотрудничество фармацевтической, пищевой, судостроительной, машиностроительной сферах, в области химической промышленности, производства строительных материалов. На встрече состоялся обмен мнениями относительно возможностей расширения азербайджано-украинских экономических связей в целом. Министр Шахин Мустафаев отметил, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне и главы государств придают особое значение развитию сотрудничества.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Министр экономики назвал размер льгот для импорта оборудования в Азербайджан
Бизнес 19 октября 10:41
В Харькове внедорожник въехал в толпу
Другие страны 18 октября 23:29
Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки
Европа 18 октября 14:44
Шахин Мустафаев: Реэкспорт турецких помидоров в Россию неэффективен для Азербайджана
Бизнес 17 октября 18:14
США намерены обучить еще четыре батальона Вооруженных сил Украины
США 17 октября 13:35
В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет, есть погибшие (Обновлено)
Другие страны 14 октября 14:40
Ученные и юристы из пяти стран соберутся на международной научно-практической конференции в БГУ
Беларусь 12 октября 10:04
Шовги Гусейнов удостоен награды Международного фестиваля "Мария" (ФОТО)
Культура 11 октября 17:55
В Киеве представлены культура и национальная кухня Азербайджана (ФОТО)
Общество 7 октября 17:56
SOCAR продаст в Украине партию российского LPG
Энергетика 4 октября 17:46
В Польше неизвестные разрисовали фасад консульства Украины
Европа 4 октября 14:43
В Риме на вокзале трое украинцев устроили драку
Европа 3 октября 15:56
На Украине рассказали о препятствиях для экстрадиции Саакашвили в Грузию
Европа 3 октября 13:41
ЕС выделил Азербайджану свыше 580 млн евро в рамках техпомощи
Бизнес 3 октября 11:56
На военном складе под Винницей прекратились взрывы боеприпасов
Европа 3 октября 11:00
"Han Beyli Quartet" Ширхана Агабейли выступит на джаз-фестивале во Франции (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 2 октября 17:37
Ведущие солисты Украины в Баку - вечер высокого искусства (ФОТО)
Культура 2 октября 14:02
Украинское госпредприятие хочет участвовать в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 2 октября 08:24