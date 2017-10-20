Азербайджан заинтересован в экспорте сельхозпродукции в Украину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может экспортировать в Украину фундук, чай, табак, овощи, фрукты, хлопковое волокно. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

Наряду с АПК, министр отметил и о возможности участия украинских компаний в созданных в Азербайджане промышленных парках. Было обсуждено также сотрудничество фармацевтической, пищевой, судостроительной, машиностроительной сферах, в области химической промышленности, производства строительных материалов. На встрече состоялся обмен мнениями относительно возможностей расширения азербайджано-украинских экономических связей в целом. Министр Шахин Мустафаев отметил, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне и главы государств придают особое значение развитию сотрудничества.