Иранский порт Чехбехар будет включен в проект "Север-Юг" (Эксклюзив)

3 июля 2018 08:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран договорились о наращивании портового и морского сотрудничества посредством зон свободной торговли в Аляте и Энзели, сообщил Trend замминистра дорог и градостроительства Ирана, управляющий директор иранской Портовой и морской организации Мохаммад Раштад.

По словам собеседника агентства, в ходе недавней встречи между официальным лицами Ирана и гендиректором Бакинского международного морского торгового порта, стороны договорились использовать имеющиеся ресурсы и потенциал с целью улучшения сотрудничества в данной сфере. Было также отмечено, что две страны наладили хорошее взаимодействие в сферах железнодорожных перевозок, услуг.

Раштад также отметил важность проектов зоны свободной торговли в Аляте и Энзели. По его словам, инвестиционный план также составлен для иранского порта Чехбехар.

"Данный порт будет включен в проект "Север-Юг". Также имеется план по строительству 900 километровой железной дороги из афганской провинции Бамиан в Чехбехар", - сказал Раштад.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнеджад. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Иран выразил готовность сотрудничать по делу о подготовке теракта во Франции
Политика 2 июля 21:29
В ООН при соорганизаторстве Азербайджана обсудили права лиц африканского происхождения
Политика 2 июля 21:00
В Турции и Швеции будет проведен анализ ДНК останков людей периода неолита, найденных в Азербайджане
Общество 2 июля 20:48
Более 50 компаний хотят покинуть иранский рынок - Госдеп
США 2 июля 20:26
Болгарское ТВ испортило бархатный диван армянских «демократов»: обидится ли Ереван? (ВИДЕО)
Политика 2 июля 20:23
Крупнейший производитель электровозов Европы о переносе регионального центра в Баку (Эксклюзив)
Бизнес 2 июля 18:49
РЖД начали электрификацию железнодорожной линии в Иране
Россия 2 июля 18:11
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 2 июля 16:27
Новый представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал свою работу в Азербайджане
Политика 2 июля 16:07
ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития - Гулам Исхакзаи
Политика 2 июля 15:44
Армении пора выполнять решения международных организаций по Нагорному Карабаху - Савельев
Нагорно-карабахский конфликт 2 июля 13:10
Обнародованы сроки завершения бурения первой скважины на азербайджанском газовом месторождении "Абшерон"
Энергетика 2 июля 10:54
Министры обороны РФ и Израиля обсудили по телефону ситуацию на юге Сирии
Россия 2 июля 09:32
Швейцарская компания огласила сроки начала поставок в Азербайджан вагонов для пассажироперевозок по БТК (Эксклюзив)
Бизнес 1 июля 20:45
ВС Ирана сообщили о прибытии в Персидский залив корабля США с химикатами
Политика 1 июля 19:51
США готовы наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном
США 1 июля 19:10
Зампредседателя Госдумы: Карабах и семь прилегающих районов должны быть возвращены Азербайджану
Нагорно-карабахский конфликт 1 июля 17:52
Российский военный эксперт: Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов
Политика 1 июля 17:02