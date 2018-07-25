Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме

БАКУ /Trend/ - В рамках азербайджано-итальянского форума в Баку председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин провел ряд встреч с руководством крупнейших предприятий различных отраслей экономики, сообщает банк в среду.

В ходе мероприятия состоялись встречи с представителями таких компаний, как Grand Motors, Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната, MASCHIO GASPARDO (Россия) - производитель сельскохозяйственного оборудования, AZPROMO - фонд поощрения экспорта и инвестиций. Стороны обсуждали перспективы сотрудничества в аграрном, промышленном, нефтегазовом, строительном и других секторах экономики.

В бизнес-форуме, который проходил с участием глав государств Азербайджана и Италии, участвовали порядка 350 предпринимателей.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) отметил: «Мы предлагаем предпринимателям выгодные условия по банковским продуктам, отталкиваясь от потребностей рынка: осуществляем кредитование юридических лиц с учетом специфики их деятельности, в том числе предоставляя финансирование для реализации инвестиционных проектов. Более того, ВТБ (Азербайджан) как часть международной группы дает клиентам-экспортерам возможность получить прямой доступ к торговым сетям и новым партнерам в России и других странах присутствия ВТБ».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.