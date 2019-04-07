Рейсы AZAL в Стамбул с сегодняшнего дня будут осуществляться в новый аэропорт

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием международного аэропорта Ататюрк с сегодняшнего дня все рейсы AZAL в Стамбул будут осуществляться в новый аэропорт, сообщает Trend.

В рамках летнего расписания рейсов 2019 года (с 31 марта по 26 октября) «Азербайджанские авиалинии» будут выполнять три рейса в день по маршруту Баку-Стамбул-Баку и четыре рейса в день с 1 мая по 6 октября.

Новый аэропорт расположен в европейской части Стамбула, в 35 км от центра города. В направлении аэропорта и от будут двигаться несколько маршрутов, а в 2020 году на территории аэропорта ожидается открытие метро. Для трансферных пассажиров, которые уже приобрели билеты, при посадке не будет никаких неудобств.

(Текст: Али Гасымов)

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