Турция, Россия и Азербайджан проведут энергетический форум

Баку /Trend/ - По инициативе турецкого Института исследований России (RUSEN) 21 августа в Анкаре пройдет Форум сотрудничества Турции, России и Азербайджана в сфере энергетики и транспорта, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в работе форума примут участие представители экспертного сообщества трех стран, которые обсудят пути углубления регионального сотрудничества и решения проблем в энергетической и транспортной сферах.

B рамках однодневного форума будет организовано три сессии.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.