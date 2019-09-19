Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%

19 сентября 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по укладке труб на сухопутном маршруте Трансадриатического газопровода (TAP) завершены на более чем 99 процентов, передает в четверг Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

В консорциуме сообщили, что стальные трубы были вывезены на грузовиках до соответствующих пунктов и проложены по маршруту трубопровода непрерывной цепью.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Greenfields Petroleum продлила выплаты по старшим обеспеченным долговым обязательствам
Энергетика 09:57
Anglo Asian Mining может начать добычу на новых месторождениях в Азербайджане
Бизнес 08:00
Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы (Эксклюзив)
Бизнес 18 сентября 18:57
Литва предлагает Азербайджану партнерство в транспортной цепочке Европа-Китай (Эксклюзив)
Бизнес 18 сентября 18:47
Литва считает БТК потенциальной альтернативой путям доставки товаров через Россию (Эксклюзив)
Бизнес 18 сентября 18:34
Производитель текстиля в Азербайджане расширит производство детской одежды
Бизнес 18 сентября 18:01
Лента новостей
ЛУКОЙЛ Узбекистан привлечет работы по разработке месторождений
Тендеры 10:38
Турция наладит серийное производство буровых установок для прокладки тоннелей
Турция 10:37
МВФ завершил консультации с Азербайджаном по статье IV
Экономика 10:32
Турция создает военные базы на севере Сирии и Ирака – министр обороны
Турция 10:29
Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Беларусь 10:27
В Турции сошел с рельсов скоростной поезд – есть погибшие
Турция 10:25
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 10:11
В Баку будут отремонтированы 11 улиц, автодвижение ограничится (ФОТО)
Общество 10:10
Туркменистан изучает опыт Бахрейна в создании е-правительства
Бизнес 10:03