Внесена ясность в ситуацию связанную с отравлением на Сумгайытском заводе

16 ноября 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Тринадцать сотрудников компании «Ustay» обратились к руководству в связи с недомоганиями – головокружением и тошнотой, сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя вопрос об отравлении на Сумгайытском заводе в субботу.

По его словам, сотрудники были направлены на обследование в клинику "Unikal".

«Из них десять человек были отпущены на амбулаторное лечение. Три человека были доставлены в отдел токсикологии Клинического медицинского центра», - пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что причина их недомогания неизвестна.

«Утечки газа на предприятии не было обнаружено. Наши сотрудники из «SOCAR», находившиеся на смежной территории, чувствуют себя хорошо, никаких проблем не наблюдается», - подытожил Ибрагим Ахмедов.

Пока причина событий неясна.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ появилась информация о массовом отравлении на одном из заводов Сумгайыта. В опубликованных данных утверждалось, что отравившиеся люди являлись сотрудниками госкомпании SOCAR.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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