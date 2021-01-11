SOCAR планирует выпустить на внутренний рынок новые долларовые облигации
БАКУ/Trend/ - С учетом многочисленных запросов инвесторов, крупнейшая компания и налогоплательщик Азербайджана SOCAR планирует в 2021 году выпустить новые облигации в долларах США для внутреннего рынка, сообщили Trend в SOCAR Capital.
Параметры новых облигаций следующие:
Продолжительность: 5 лет
Процент купона: 4,5%
Срок выплаты процентов: ежеквартально
Номинальная стоимость: 1000 (тыс.) долларов США.
Количество: 100 000 единиц (общая сумма - 100 миллионов долларов США)
Общая сумма купона, подлежащая выплате по итогам пяти лет - 22,5 миллиона долларов.
Способ предложения - подписка
Маркет-мейкер: Инвестиционная компания PSG Kapital
Отметим, что основными задачами SOCAR Capital являются: обеспечение доступа к рынкам капитала для компаний группы SOCAR через альтернативные финансовые инструменты; обеспечение того, чтобы все инвесторы, особенно граждане Азербайджана, имели прямую долю в доходах SOCAR; направление неактивных средств в прибыльные секторы экономики путем создания новых альтернативных инвестиционных возможностей; поддержка устойчивого развития финансовых рынков Азербайджана.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn