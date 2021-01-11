SOCAR планирует выпустить на внутренний рынок новые долларовые облигации

БАКУ/Trend/ - С учетом многочисленных запросов инвесторов, крупнейшая компания и налогоплательщик Азербайджана SOCAR планирует в 2021 году выпустить новые облигации в долларах США для внутреннего рынка, сообщили Trend в SOCAR Capital.

Параметры новых облигаций следующие:

Продолжительность: 5 лет

Процент купона: 4,5%

Срок выплаты процентов: ежеквартально

Номинальная стоимость: 1000 (тыс.) долларов США.

Количество: 100 000 единиц (общая сумма - 100 миллионов долларов США)

Общая сумма купона, подлежащая выплате по итогам пяти лет - 22,5 миллиона долларов.

Способ предложения - подписка

Маркет-мейкер: Инвестиционная компания PSG Kapital

Отметим, что основными задачами SOCAR Capital являются: обеспечение доступа к рынкам капитала для компаний группы SOCAR через альтернативные финансовые инструменты; обеспечение того, чтобы все инвесторы, особенно граждане Азербайджана, имели прямую долю в доходах SOCAR; направление неактивных средств в прибыльные секторы экономики путем создания новых альтернативных инвестиционных возможностей; поддержка устойчивого развития финансовых рынков Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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