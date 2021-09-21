В Казахстане представлено три инвестпроекта в сфере электроэнергетики

В Павлодарской области в рамках Комплексного плана социально-экономического развития г. Экибастуза до 2025 года планируется реализовать три инвестиционных проекта в сфере электроэнергетики.

Об этом сегодня сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев в ходе расширенного заседания Правительства РК, передает Trend.

Глава ведомства отметил, что город Экибастуз является энергетическим центром страны, где производится более 40% генерации всей страны. Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 являются основными энергоисточниками северной и южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1.

Целью реализации проекта является увеличение мощности станции на 500 МВт. Это позволит обеспечить прогнозируемый рост потребления в Единой энергетической системе Казахстана. Сумма инвестиций составляет 66,5 млрд. тенге. Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго». В настоящее время готовность проекта Экибастузской ГРЭС-1 составляет 41,8%. Завершение проекта запланировано к концу 2023 года.

Строительство третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2

Проект предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт - установленная мощность станции будет увеличена до 1 636 МВт. Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго». В настоящее время ведутся работы по корректировке ПСД проекта, которые будут завершены в декабре текущего года.

Строительство новой подстанции мощностью 500 кВ.

Электроснабжение Индустриальной зоны г. Экибастуза будет осуществляться путем строительства двух новых линий электропередач. Реализатором проекта является АО «KEGOC». Предполагаемая стоимость – порядка 16 млрд. тенге. Разработку технико-экономического обоснования планируется завершить во II квартале 2022 года. Реализация проекта будет способствовать расширению производственных объектов и привлечению крупных инвесторов в индустриальный сектор.