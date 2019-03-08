Казахстанский тенге подешевел к доллару за неделю

8 марта 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 2,77 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

В понедельник, четвертого марта, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 376,65 тенге за доллар, а в четверг, седьмого марта - 379,42 тенге за доллар.

На торгах долларом США на дневной сессии в пятницу минимальный курс сложился на уровне 378,5 тенге за доллар США, максимальный — 379,95 тенге, а курс закрытия — 378,5 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 52,11 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 110.

Официальный курс Национального банка Казахстана на восьмое марта составляет 379,42 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара - 381 тенге.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @ShirinovRashid

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