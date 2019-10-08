«АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ

8 октября 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время в СМИ распространились предвзятые и негативные новости о банковском секторе, и в частности об ОАО «АтаБанк», сообщает во вторник Trend , со ссылкой на информацию банка.

«АтаБанк» выражает сожаление по поводу дезинформации общественности рядом информационных сайтов, опубликовавших необъективную информацию, и хотел бы донести нижеследующее: во-первых, хотелось бы отметить, что данное новостное сообщение, освещенное в СМИ, не основывается ни на какие факты. «АтаБанк» продолжает свою стабильную деятельность. Также клиенты осуществляют безналичные транзакции, а такие операции, как обналичивание денежных сумм, производятся в очередном порядке. При этом, существуют государственные органы по регулированию банковского сектора, и полномочия этого регулирования принадлежат только им. Банк продолжает поддерживать ежедневные деловые отношения с этими структурами.

К сожалению, такого рода информация, написанная без уточнения позиции банка, может привести к замешательству среди клиентов и подорвать их доверие к банковскому сектору.

По этой причине призываем представителей прессы, не распространять необоснованной информации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
  • «АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
Новости по теме
Объем совокупных активов АтаБанка сократился
Финансы 20 июля 13:28
Атабанк завершил второй квартал 2019 года с прибылью
Финансы 20 июля 11:20
ОАО «АтаБанк» выиграло премию NETTY 2019 (ФОТО)
Бизнес 20 июня 11:40
Visa Signature АтаБанк предлагает премиальные возможности
Финансы 29 мая 11:41
ОАО «АтаБанк» продолжает увеличивать количество филиалов
Бизнес 26 мая 2015 09:00
«АтаBаnк» оказал банковские услуги во время “Tour d’Azerbaijan”
Бизнес 13 мая 2015 10:43
Лента новостей
В области Казахстана почти на 9% увеличена уборочная площадь
Бизнес 13:22
Рилая: Эти чувства вы переживете со мной (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:21
Депутат: Назначение Али Асадова новым вице-премьером — своевременное решение
Политика 13:21
Компания LUKOIL Uzbekistan объявила тендер
Тендеры 13:17
Сиявуш Новрузов: Али Асадов принял активное участие в установлении экономических связей между Европой и Азербайджаном
Политика 13:15
В течение 15 лет технологии 5G принесут в экономику СНГ 34 млрд долларов
ИКТ 13:13
Объем грузинского экспорта увеличился на 7%
Бизнес 13:09
Российская ERIELL Group впервые проведет МГРП в Узбекистане
Энергетика 13:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2» для вынужденных переселенцев
Политика 13:03