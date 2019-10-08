«АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ

БАКУ /Trend/ - В последнее время в СМИ распространились предвзятые и негативные новости о банковском секторе, и в частности об ОАО «АтаБанк», сообщает во вторник Trend , со ссылкой на информацию банка.

«АтаБанк» выражает сожаление по поводу дезинформации общественности рядом информационных сайтов, опубликовавших необъективную информацию, и хотел бы донести нижеследующее: во-первых, хотелось бы отметить, что данное новостное сообщение, освещенное в СМИ, не основывается ни на какие факты. «АтаБанк» продолжает свою стабильную деятельность. Также клиенты осуществляют безналичные транзакции, а такие операции, как обналичивание денежных сумм, производятся в очередном порядке. При этом, существуют государственные органы по регулированию банковского сектора, и полномочия этого регулирования принадлежат только им. Банк продолжает поддерживать ежедневные деловые отношения с этими структурами.

К сожалению, такого рода информация, написанная без уточнения позиции банка, может привести к замешательству среди клиентов и подорвать их доверие к банковскому сектору.

По этой причине призываем представителей прессы, не распространять необоснованной информации.

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