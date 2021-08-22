В Азербайджане существенно выросло кредитование строительного сектора

БАКУ /Trend/ - На начало июля 2021 года кредитование строительного сектора в Азербайджане выросло на 75,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), кредитование сферы строительства в указанный период достигло 737,3 миллиона манатов.

При этом на долю долгосрочных кредитов пришлись 324,4 миллиона манатов (68,7 процента). В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 194,8 миллиона манатов, а в иностранной валюте - на 129,7 миллиона в манатном эквиваленте.

Краткосрочные кредиты в строительном секторе составили 147,5 миллиона манатов, или 31,3 процента от общего кредитования этой сферы. Из них на кредиты в нацвалюте пришлись 87,2 миллиона манатов, а в иностранной валюте - 60,3 миллиона в манатном эквиваленте.

Кредиты в основном выделялись частным учреждениям. При этом кредиты в национальной валюте составили 59,7 процента (282 миллиона манатов) от общей суммы кредитования строительного сектора, в иностранной валюте - 40,3 процента (190 миллионов в манатном эквиваленте).

Удельный вес строительства в кредитовании реального сектора составил 4,8 процента, что на 1,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана в отчетный период составило 15,26 миллиарда манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 707,4 миллиона манатов, или 4,9 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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