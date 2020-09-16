Купи смартфон или планшет Samsung и получи в подарок годовую подписку на 1GB интернета от Azercell!

Компания Azercell, нацеленная предоставить лучший клиентский опыт, делает цифровые услуги и новейшие модели смартфонов, ставшие неотъемлемой частью современной жизни, еще более доступными. Лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell, совместно с компанией Samsung, известной на мировом рынке качеством и надежностью производимой продукции, запускает новую кампанию. Начиная с 15 сентября каждый новый абонент Azercell, купив любую модель смартфонов или планшетов бренда Samsung, получает в подарок 1GB интернета на протяжении 1 года.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами кампании, достаточно приобрести новый номер Azercell и любой из многофункциональных устройств Samsung, отличающихся современным дизайном, в сети дилерских или эксклюзивных магазинов Azercell до 30 октября.

Не упустите возможность воспользоваться бесплатным интернетом от Azercell!

Для получения подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/samsung_kampaniyasi/