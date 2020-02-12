БАКУ /Trend/ - В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Так, с 14 февраля оплачиваться посредством BakıKart будет проезд в автобусах №26.

"Продолжается работа по переходу на безналичную оплату и на других регулярных маршрутных линиях. Переход на безналичный платеж будет осуществлен на них в ближайшее время. Об этом будет объявлено заранее", - отмечается в сообщении.