В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут
БАКУ /Trend/ - В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут.
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Так, с 14 февраля оплачиваться посредством BakıKart будет проезд в автобусах №26.
"Продолжается работа по переходу на безналичную оплату и на других регулярных маршрутных линиях. Переход на безналичный платеж будет осуществлен на них в ближайшее время. Об этом будет объявлено заранее", - отмечается в сообщении.
Лента новостей
Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана будет активно развиваться - политолог
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана
МВД Азербайджана прокомментировало попытку проведения несогласованнной акции перед зданием ЦИК в Баку
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита (ФОТО)