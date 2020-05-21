Более 3 тысяч тонн нефти незаконно добыли в Мангистау

Казахстан 21 мая 2020 13:00 (UTC+04:00)
Более 3 тысяч тонн нефти незаконно добыли в Мангистау

В Мангистауской области Казахстана незаконно добывали нефть. Злоумышленники выкачали более трех тысяч тонн топлива на общую сумму свыше полумиллиарда тенге, или 1,2 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Департамент экономических расследований по Мангистауской области завершил расследование уголовного дела по факту транспортировки, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки топлива без документов, подтверждающих законность их происхождения.

По материалам следствия, с августа 2019 года ТОО "SK Petroleum" отгрузило 3,4 тысячи тонн сырой нефти с месторождения "Северный Карамандыбас" в нефтеналивные базы Жанаозена. По заключению специалистов, среднерыночная стоимость незаконно добытой сырой нефти составила 581 724 571 тенге. На данную нефть с санкции суда наложили арест.

"В ходе досудебного расследования вина директора ТОО "SK Petroleum" полностью доказана. Деяния виновных лиц квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 197, пункту 2 части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Казахстана", - заявили в департаменте экономических расследований региона.

По статье 197 (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

По статье 214 (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) "добытчикам" нефти грозит штраф до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до пяти лет.

Двадцатого апреля уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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