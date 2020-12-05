Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «KAZAKH INVEST».

«О необходимости ускорения подписания данного соглашения сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Аль-Кассим Мухаммад Абдулкарим аль-Ханайя в ходе вебинара «Бизнес и инвестиционные возможности между Казахстаном и Саудовской Аравией», - сообщили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие Посол РК в КСА Б.Арын, руководство и члены ТПП Джидды и Аль-Кассима, представители Международного финансового центра «Астана», а также казахстанских национальных компаний KAZAKH INVEST, Kazakh Tourism, QazTrade и.