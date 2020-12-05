Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций
Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «KAZAKH INVEST».
«О необходимости ускорения подписания данного соглашения сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Аль-Кассим Мухаммад Абдулкарим аль-Ханайя в ходе вебинара «Бизнес и инвестиционные возможности между Казахстаном и Саудовской Аравией», - сообщили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие Посол РК в КСА Б.Арын, руководство и члены ТПП Джидды и Аль-Кассима, представители Международного финансового центра «Астана», а также казахстанских национальных компаний KAZAKH INVEST, Kazakh Tourism, QazTrade и.
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!
Лента новостей
Председатель правления Общества азербайджанцев Латвии «Азери» поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Названа дата проведения военного парада в Азербайджане, посвященного Победе в Отечественной войне (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Иракского туркменского фронта Эршат Салихи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье в 6 городах и районах Азербайджана (ФОТО)
Перед волей Всевышнего! Ярослав Трифонов: Посвящается памяти 2783 шехидов и без вести пропавших… (ВИДЕО)
Заместитель председателя албано-удинской христиано-православной общины назначен проповедником в монастырь "Худаванг"
Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане 94 погибшим в результате бомбардировки мирных городов в Отечественной войне присвоен статус шехида
Проект железной дороги БТК играет важную роль для развития логистики и функционирования грузинской торговли
Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций в связи с армянской агрессией
Казахстанская компания по управлению электросетями привлечет услуги по ремонту автотранспортных средств