Казахстан заинтересован в опыте J.P. Morgan для разработки ESG-стандартов

БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в использовании компетенции J.P. Morgan для разработки ESG-стандартов.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана, об этом сказал премьер-министр страны Алихан Смаилов на встрече с президентом J.P. Morgan в России и СНГ Яном Тавровским.

Так, в ходе встречи были обсуждены глобальная макроэкономическая ситуация, взаимодействие с международными финансовыми организациями, планы Казахстана по выходу на мировые рынки капитала.

Глава правительства отметил, что J.P. Morgan работает в Казахстане уже 20 лет и за это время финансовый институт зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер, способный решать самые сложные задачи своих клиентов.

«Для нас принципиально важно реализовать текущие планы в рамках декарбонизации. Мы бы хотели использовать компетенции J.P. Morgan для разработки ESG-стандартов и их правильного применения в наших проектах», — сказал Алихан Смаилов.