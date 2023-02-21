АБР готов поддержать Туркменистан в развитии энергетического и транспортного потенциала - директор (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Туркменистана рассматривают инвестиционные проекты в секторах энергетики, транспорта, финансов и здравоохранения.

Об этом сказал во вторник Trend директор АБР по Туркменистану Артур Андрысяк.

"На сегодня продолжается реализация проекта по укреплению национальной электросети. Данный проект поддерживает создание взаимосвязанной национальной электросети и повышает ее надежность и энергоэффективность, а также повысит экспорт электроэнергии в другие страны", - сказал Андрысяк.

Он отметил, что в 2022 году АБР помог укрепить инфраструктуру для транспортировки электроэнергии, добившись значительного прогресса в реализации текущего проекта по укреплению национальной электросети, а также добавил, что в рамках этого суверенного займа в 2022 году Туркменистану было выделено 166,4 миллиона долларов США.

"АБР является надежным партнером Туркменистана с 2000 года и сосредоточен на поддержке усилий его правительства. На данный момент поддержка банка направлена на то, чтобы сделать Туркменистан ключевым катализатором регионального сотрудничества и интеграции путем диверсификации своих рынков, а также на усиление роли страны в качестве торгового и транзитного узла", - сказал он.

Андрысяк отметил, что финансируемый АБР проект железной дороги Север-Юг улучшил более широкую связь с коридорами, соединяющими Иран, Россию и Южную Азию, и способствовал увеличению международных перевозок более чем в два раза, примерно до 7,1 миллиона тонн, а также помог сократить выбросы углекислого газа на 27 тысяч тонн в год.

"АБР работает над новыми проектами в энергетике и транспорте, в том числе в железнодорожном секторе, чтобы помочь Туркменистану расширить свои торговые и инвестиционные связи с другими странами в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)", - сказал страновой директор.

Он подчеркнул, что стратегия ЦАРЭС-2030, поддерживаемая АБР, открывает дополнительные области для участия Туркменистана в региональных инициативах, таких как экономическая и финансовая стабильность, изменение климата и окружающая среда, здравоохранение и образование, туризм, цифровая связь, управление рисками стихийных бедствий, а также сельское хозяйство и водные ресурсы.

"С 2000 года АБР выделил 625 миллионов долларов на два инвестиционных проекта в энергетическом и транспортном секторах и 10 миллионов долларов на 13 грантов технической помощи для Туркменистана. Кроме того, АБР пополнил на 225 тысяч долларов США свой существующий портфель технической помощи. При этом действующие портфели технической помощи для Туркменистана в областях транзакций и знаний достигли 3,7 миллиона долларов и 500 тысяч долларов США соответственно", - сказал Андрысяк.

Региональная техническая помощь дополняет усилия АБР по достижению стимулирования развития Туркменистана. В рамках одной из таких региональных программ технической помощи банк оказывает поддержку Туркменистану в процессе вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), заключил глава представительства.