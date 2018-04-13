Парламентарии Кыргызстана и Узбекистана обсудили расширение двусторонних отношений

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) состоялась встреча парламентариев Кыргызстана во главе с заместителем Торага Жогорку Кенеша Асель Кодурановой и Узбекистана во главе с заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Борием Алихоновым. Об этом сообщает пресс -служба ЖК КР.

На встрече были рассмотрены вопросы текущего состояния кыргызско-узбекских отношений, углубления всесторонних связей, расширения межпарламентского сотрудничества.

Кодуранова отметила, что в 2018 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Благодаря усилиям Президентов наших стран открылась новая страница кыргызско-узбекского сотрудничества. Развивая межпарламентские связи между нашими странами, мы укрепим дружбу между братскими народами», — сказала Кодуранова.

Отметив актуальность достигнутых договоренностей, касающихся государственной границы, А. Кодуранова предложила продолжить переговоры в этом направлении. В рамках запланированной в Фергана встречи парламентариев двух стран заместитель Торага предложила провести первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Борий Алихонов со своей стороны предложил наряду с расширением межпарламентских связей обмениваться опытом законодательной работы.

«Близкий сосед лучше дальнего родственника. Между нами не должно быть неразрешимых вопросов. До 2017 года межпарламентские отношения между нашими странами оставляли желать лучшего. Теперь мы должны их развивать и укреплять. При принятии законов, представляющих взаимный интерес, мы должны совместно работать, обмениваться опытом», — сказал Борий Алихонов.

Он сообщил, что Узбекистан примет участие в третьих Всемирных играх кочевников и заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которые пройдут в Кыргызстане в этом году.

Во встрече приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов, Айнуру Алтыбаева, Эмиль Токтошев.

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