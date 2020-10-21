Узбекистан приостановил продажу золота, следует из данных Государственного комитета по статистике, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

В январе-августе страна экспортировала золото на $5,8 млрд, в сентябре поставок не было. Из-за этого доля золота в общем экспорте республики снизилась с 50% до 46,5%. Темп роста, тем не менее, опережает показатели 2019 года на 45,7%.