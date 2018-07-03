БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет 26-й номер научно-публицистического журнала "Азербайджанские ковры", издаваемого при соучредительстве Центра ковроткачества "Азер-илме" и Президиума Академии Наук Азербайджана, сообщили Trend Life в "Азер-илме".

В журнале, который входит в список научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям искусствоведения и истории, представлены официальная хроника, авторские статьи в сфере искусствоведения, историографии, отдельных народных промыслов, репортажи, научные статьи, интересные переводные материалы.

В журнале опубликованы статьи Ахмеда Гулиева (Институт истории им. А.А.Бакиханова НАНА) "Азербайджанские ковры периода Сефевидов в англоязычной историографии", Физзы Гулиевой (Нахчыванское отделение НАНА) "Особенности развития орнамента "бута" в нахчыванских коврах", Шахина Агаева (Институт рукописей им. М.Физули НАНА) "Факторы, способствующие развитию торговли щелка в период правления Шаха Сефи", д.ф. Фариды Мир-Багирзаде (Институт архитектуры и искусства НАНА) "Восточные шелковые ковры и их орнаменты с символическим содержанием", д.ф. Габибы Алиевой (Национальный музей истории НАНА) "Наша древняя история: надписи арабской графикой на азербайджанских коврах", д.ф. Парвина Гезалова (Общественная организация "Гаср") "Символ льва на знаменах Иреванского и Нахчыванского ханств Азербайджана", д.ф. Сары Гаджиевой (Нахчыванское отделение НАНА) "Об искусстве шебеке", д.ф. Марзии Искендеровой (Институт истории им. А.А.Бакиханова НАНА) "О судьбоносной для азербайджанского народа роли российско-каджарских договоров", д.ф. Чинары Рзаевой (Нахчыванское отделение НАНА) "Азербайджанские ковры в устном народном творчестве", д.ф. Малахат Гаджиевой "Наскальное искусство Гобустана", к.и.н. Аджапа Байриевой (Туркменистан) "Эволюция ковровых орнаментов в вышивальном искусстве туркмен", д.ф. Зейнеб Гулиевой "Древняя культура земледельческо-скотоводческих племен Нахчывана" и др.

Главный редактор журнала – заслуженный деятель искусств, доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов.

Читатели могут ознакомиться с электронной версией журнала по ссылке http://azerilme.az/Azerbaycan-xalcalari/2017N26/.

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