Сделай своими руками и заработай! В Баку представлены работы декоративно –прикладного искусства (ФОТО)

27 августа 2018 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном салоне Союза художников Азербайджана состоялось открытие мониторинговой выставки-продажи проекта «Организация курсов по декоративно-прикладным видам искусств (ковер, керамика, гурама, национальные куклы и сувениры) для повышения занятости населения», реализованного общественным объединением «Творческих женщин» при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, скульптор, народный художник Салхаб Мамедов отметил важность реализации проекта для творческого развития человека, реализации идей, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства, древних традиций фольклора.

Руководитель общественного объединения «Творческие женщины», член Союза художников Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Афаг Гусейнова рассказала, что на протяжении около двадцати лет организация работает с наиболее уязвимыми социальными слоями общества, малообеспеченными и многодетными семьями, инвалидами, пенсионерами, семьями беженцев и вынужденных переселенцев, реализуя проекты для создания возможностей дополнительного заработка. В рамках данного проекта на протяжении трех месяцев были организованы курсы по декоративно-прикладным видам искусств, которые проводились известными преподавателями и мастерами. Было отмечено, что этот проект также направлен для обеспечения туристического сектора сувенирами. Все вырученные от продажи изделий средства идут в семьи участников проекта.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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