Солнце и море: Юлия Ковальчук отдохнет в Баку (ВИДЕО)

11 июля 2018 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская исполнительская Юлия Ковальчук представила на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

"Вот уж если вы не знаете куда полететь в отпуск - самая крутая идея для вас! Все летим в Баку! И солнце, и море, и океан музыки! Я кстати специально для фестиваля подготовила несколько новинок и дико хочу с вами там встретиться!", - подписала видеоролик певица.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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