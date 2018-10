Умер актер Скотт Уилсон

Актер Скотт Уилсон, известный ролью в телесериале "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead, с 2010), умер в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причиной смерти стали осложнения от лейкемии, как передаёт ТАСС сообщил новостной ресурс TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.

По его словам, Уилсон умер без мучений в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отметил Манчини, исполнитель являлся поистине "национальным достоянием [США], впечатляя своим спокойным голосом и кротким нравом всех, кто общался с ним".

Уроженец города Атланта (штат Джорджия) сыграл за свою творческую карьеру роли в 80 фильмах и сериалах. Наиболее известными из них являются картины "Хладнокровно" (In Cold Blood, 1967), "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby, 1974), "Полуночная жара" (In the Heat of the Night, 1967), "Мертвец идет" (Dead Man Walking, 1995) и "Перл-Харбор" (Pearl Harbor, 2001). Работа в ленте "Девятая конфигурация" (The Ninth Configuration, 1980) принесла ему номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

