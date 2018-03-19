Как бороться с "фейковыми" новостями? Школа реальной журналистики в Баку (ФОТО)

19 марта 2018 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошел трехдневный семинар международного проекта «Школа реальной журналистики», который проводится организацией «Русские Репортеры» (Россия) при поддержке Россотрудничества и Союза журналистов России. В течение трех дней российские и азербайджанские журналисты делились опытом своей работы по освещению тех или иных событийных мероприятий. Встречи проходили в Бакинском государственном университете и завершились в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В РИКЦ состоялся круглый стол «Современная журналистика: кризис или новые возможности?». Его участников приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. В своем выступлении он отметил: «Профессиональный диалог журналистов двух стран сегодня очень актуален. Мировое медиапространство все чаще «кормит» общество «фейковыми» новостями о наших странах. Необходимо четко распознавать: «чем нас кормят» - реальными новостями и фактами или же сознательной дезинформацией?».

Фальшивые (поддельные, «фейковые», ложные) новости - это информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду. Авторы поддельных новостей часто используют броские заголовки или полностью сфабрикованные истории для увеличения читательской аудитории и цитируемости. Прибыль при этом формируется аналогично принципам кликбейтинга и являет собой доход от рекламы, который генерируется независимо от достоверности опубликованных материалов. Лёгкий доступ к Ad-revenue, усиление политической поляризации общества и повсеместность социальных сетей обусловили распространение фальшивых новостей. Возможности анонимного хостинга сайтов, на которых публикуются анонимные или псевдонимные авторы, затрудняют законное преследование таких источников за дезинформацию или клевету. «Фальшивая новость» определяется как новость, которая полностью составлена и сфабрикована для обмана читателя, с целью увеличения трафика и прибыли. Их следует отличать от сатирических новостей, использующих преувеличения и вымышленные элементы, но предназначенных для развлечения читателя или привлечения его внимания к той или иной проблеме.

В работе круглого стола приняли участие генеральный директор организации «Русские Репортеры» Дмитрий Михайлин, главный редактор журнала «Русский Репортер» Виталий Лейбин, заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова, фоторедактор журнала «Русский Репортер» Валерий Дзялошинский, руководитель Русского центра Фонда «Русский мир» в Бакинском государственном университете Арзу Мамедова, руководители и представители информационных агентств и печатных СМИ Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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