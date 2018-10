БАКУ /Trend/ - В 3-м туре Лиги наций сборная Франции дома победила Германию (2:1).

Немцы набрали лишь одно очко в трех турах и занимают последнее место в группе A1.

У Голландии 3 очка (и матч в запасе), а Франия возглавляет группу, набрав 7 очков.

Германия в пяти последних матчах трижды проиграла и по разу выиграла и сыграла вничью.

