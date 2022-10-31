Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Мексики, одержав 14-ю победу в этом сезоне «Формулы-1», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Таким образом, 25-летний гонщик побил рекорд немецких пилотов Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, которые по 13 раз побеждали в 2004 и 2013 годах соответственно.

Гран-при Мексики состоялся на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Второе место занял семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», топ-3 замкнул другой пилот «Ред Булл» Серхио Перес из Мексики.

Лучший круг показал британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, который стал четвертым.