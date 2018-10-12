Тбилиси примет Форум молодых лидеров из России и Грузии

Форум молодых лидеров НКО России и Грузии под названием "Народная дипломатия – диалог компромиссов" пройдет в Тбилиси 13-14 октября. Об этом говорится в сообщении на странице фонда, передает в пятницу Sputnik Грузия.

Главная цель мероприятия – создать площадку для активного взаимодействия представителей передовой молодежи России и Грузии.

"На форуме участники получат опыт в публичной дипломатии и выработке предложений по актуальным проблемам сотрудничества двух стран, и примут участие в разработке механизмов повышения статуса русской диаспоры в Грузии, включая вопросы ее места в грузинском обществе, и наличие потенциала для выполнения роли народной дипломатии в грузино-российских отношениях", - сказано в сообщении.

Организаторы форума уверены, что данный проект способствует развитию российско-грузинского диалога и взаимодействию общественных организаций двух стран в таких сферах, как экономика, культура и наука.

Среди участников мероприятия будут российские и грузинские деятели в области политики, науки, культуры, представители СМИ и гражданского общества, молодые лидеры и активисты русскоязычной диаспоры Грузии.

Мероприятие проведет Союз русской молодежи Грузии при содействии Фонда Горчакова. Как заявил председатель Союза Александр Беженцев, форум будет полностью аполитичным.

"Форум будет абсолютно аполитичным. Его участниками будут молодые лидеры русской диаспоры, а не известные для СМИ лица, так как речь идет о народной дипломатии. Мы хотим поспособствовать существующим двухсторонним отношениям вне политики, чтобы мы нашли общий язык при помощи народной дипломатии. Мы не приглашали лидеров, которые будут говорить о политике, поэтому политических заявлений не будет", - сказал Беженцев.

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