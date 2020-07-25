Спецрейс Ларнака-Тбилиси будет выполнен 30 июля

Посольство Грузии в Республике Кипр распространяет информацию к сведению находящихся в стране граждан Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сообщению посольства, спецрейс в направлении Ларнака-Тбилиси (организованный Иммиграционной службой Республики Кипр) состоится 30 июля. Авиарейс будет выполнен авиакомпанией Georgian Airlines.

Время отправления: 13:00 часов (кипрское время), время прибытия: 16:10 часов (по тбилисскому времени). Пассажиры должны прибыть в международный аэропорт Ларнаки в 10:00.

Каждый пассажир имеет право на перевозу 23 кг багажа и 8 кг ручной клади.

По информации посольства, после прибытия в Грузию все пассажиры пройдут 14-дневный обязательный карантин.