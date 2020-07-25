Спецрейс Ларнака-Тбилиси будет выполнен 30 июля
Посольство Грузии в Республике Кипр распространяет информацию к сведению находящихся в стране граждан Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По сообщению посольства, спецрейс в направлении Ларнака-Тбилиси (организованный Иммиграционной службой Республики Кипр) состоится 30 июля. Авиарейс будет выполнен авиакомпанией Georgian Airlines.
Время отправления: 13:00 часов (кипрское время), время прибытия: 16:10 часов (по тбилисскому времени). Пассажиры должны прибыть в международный аэропорт Ларнаки в 10:00.
Каждый пассажир имеет право на перевозу 23 кг багажа и 8 кг ручной клади.
По информации посольства, после прибытия в Грузию все пассажиры пройдут 14-дневный обязательный карантин.
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