Гутерриш назвал встречу глав антитеррористических ведомств одним из достижений ООН за год

15 августа 2018 00:26 (UTC+04:00)

Проведение встречи глав антитеррористических ведомств стало одним из основных достижений ООН за 2018 год. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованном во вторник докладе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о ее работе в 2018 году.

"В первой Конференции глав антитеррористических ведомств стран - членов ООН, прошедшей 28-29 июня, приняли участие более тысячи человек. Данная конференция помогла укрепить международное антитеррористическое взаимодействие, преодолеть разобщенность и выстроить новые партнерства", - полагает генсек.

При этом он подчеркнул, что "стратегическое партнерство играет ключевую роль для всеобъемлющего ответа на угрозу терроризма и экстремизма". Он напомнил, что в мае 2018 года Управление по антитеррору начало партнерство с Программой развития ООН для совместной работы над национальными и региональными антитеррористическими планами.

"На данный момент более чем две трети всех проектов ООН, направленных на сдерживание угрозы терроризма, в первую очередь основываются на принципе предотвращения, - информировал генсек. - В эти проекты вовлечены 16 подразделений ООН и других международных организаций, которые реализуют 260 программ в 80 странах мира".

Управление ООН по борьбе с терроризмом было создано в 2017 году, его возглавляет представитель России Владимир Воронков.

В преддверии конференции глав антитеррористических ведомств постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение Контртеррористического управления ООН о якобы недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума. В связи с этим США решили понизить уровень своего представительства на конференции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек ООН приветствует подписание конвенции по Каспию
Политика 14 августа 02:47
В ООН заявили, что возвращать беженцев из ЕС в Сирию пока рано
В мире 13 августа 19:15
В Туркменистане в спецшколах будут изучать рабочие языки ООН
Туркменистан 10 августа 22:30
ООН поддержала решение Эквадора о режиме ЧП из-за притока венесуэльских мигрантов
В мире 10 августа 15:28
Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции в Йемене
Арабские страны 10 августа 03:15
Эмиссар ООН призвал остановить эскалацию насилия в секторе Газа
В мире 9 августа 14:21
Лента новостей
Под завалами моста в Генуе могут оставаться выжившие, считают пожарные
Европа 01:00
Власти Италии заявили, что обрушившийся мост в Генуе снесут
Европа 14 августа 23:52
Премьер Италии уточнил количество погибших при обрушении моста в Генуе
Европа 14 августа 23:31
В Сирии российские военные в августе сбили 16 беспилотников
Россия 14 августа 23:26
Государственная энергетическая корпорация Китая увеличит объем производства прямого сжиженного угля
Китай 14 августа 23:03
Во Флориде объявили режим ЧС из-за "красного прилива"
США 14 августа 22:45
Китайские военнослужащие едут через Казахстан в Россию для участия в учении ШОС "Мирная миссия-2018"
Китай 14 августа 22:26
МВД Британии: Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент у парламента был терактом
Европа 14 августа 22:21
Мэрия Генуи объявила двухдневный траур после обрушения моста
Европа 14 августа 22:05