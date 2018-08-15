Гутерриш назвал встречу глав антитеррористических ведомств одним из достижений ООН за год

Проведение встречи глав антитеррористических ведомств стало одним из основных достижений ООН за 2018 год. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованном во вторник докладе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о ее работе в 2018 году.

"В первой Конференции глав антитеррористических ведомств стран - членов ООН, прошедшей 28-29 июня, приняли участие более тысячи человек. Данная конференция помогла укрепить международное антитеррористическое взаимодействие, преодолеть разобщенность и выстроить новые партнерства", - полагает генсек.

При этом он подчеркнул, что "стратегическое партнерство играет ключевую роль для всеобъемлющего ответа на угрозу терроризма и экстремизма". Он напомнил, что в мае 2018 года Управление по антитеррору начало партнерство с Программой развития ООН для совместной работы над национальными и региональными антитеррористическими планами.

"На данный момент более чем две трети всех проектов ООН, направленных на сдерживание угрозы терроризма, в первую очередь основываются на принципе предотвращения, - информировал генсек. - В эти проекты вовлечены 16 подразделений ООН и других международных организаций, которые реализуют 260 программ в 80 странах мира".

Управление ООН по борьбе с терроризмом было создано в 2017 году, его возглавляет представитель России Владимир Воронков.

В преддверии конференции глав антитеррористических ведомств постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение Контртеррористического управления ООН о якобы недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума. В связи с этим США решили понизить уровень своего представительства на конференции.

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