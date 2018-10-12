Россия рассматривает любые варианты в отношениях с СЕ

12 октября 2018 16:42 (UTC+04:00)

Россия рассматривает любые варианты в контексте проблемы отношений с Советом Европы, но возможности для преодоления кризиса остаются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает в пятницу РИА Новости.

"Мы рассматривает любые варианты наших действий, но наш выбор однозначен на сегодняшний момент. Мы исходим из того, что существуюет возможности для преодоления системного кризиса", — сказал Грушко, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность выхода из Совета Европы.

"Мы исходим из нерушимости основных принципов, которые зафиксированы в уставе организации и Европейской конвенции по правам человека", — подчеркнул он. В частности, он пояснил, что речь идет о равенстве прав и обязательств.

Как указал замглавы МИД России, этот принцип был нарушен односторонними действиями ПАСЕ, которая приняла регламенты, которые "представляют собой формальные поправки к вышеуказанным юридически обязывающим документам".

"Эту ситуацию надо исправлять. Мы видим, что большее и большее количество стран понимают, что эта проблема носит системный характер и будущее Совета Европы, как эффективного инструмента по обеспечению общего, гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, не будет обеспечено, если не преодолеть эту проблему", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение, которое позволит восстановить принцип равенства всех государств, а с технической точки зрения это будет означать восстановление полномочий нашей делегации в ПАСЕ", — заключил Грушко.

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