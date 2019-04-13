Меркель: доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ в 2025 году превысит 40%

13 апреля 2019 14:14 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в 2025 году доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ превысит 40%. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Меркель напомнила, что сейчас 38% производимой электроэнергии в Германии поступает из альтернативных источников. "Уже в 2025 году мы значительно превысим намеченные 40-45% энергии из возобновляемых источников", - убеждена канцлер.

Одновременно она подчеркнула приверженность правительства ФРГ достижению поставленных до 2030 года целей по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. "Защита климата - важная часть нашей работы, которая прежде всего связана с экономической политикой, политикой в области инноваций, исследованиями", - заметила Меркель.

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