Меркель: доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ в 2025 году превысит 40%

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в 2025 году доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ превысит 40%. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Меркель напомнила, что сейчас 38% производимой электроэнергии в Германии поступает из альтернативных источников. "Уже в 2025 году мы значительно превысим намеченные 40-45% энергии из возобновляемых источников", - убеждена канцлер.

Одновременно она подчеркнула приверженность правительства ФРГ достижению поставленных до 2030 года целей по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. "Защита климата - важная часть нашей работы, которая прежде всего связана с экономической политикой, политикой в области инноваций, исследованиями", - заметила Меркель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.