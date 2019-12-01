Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

1 декабря 2019 03:15 (UTC+04:00)

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник четыре человека из различных НПО были задержаны по обвинению в поджоге с целью получения дотаций - задержанные якобы пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которым были причастны. В пятницу Болсонару заявил, что Ди Каприо "участвует в сожжении Амазонии", выплачивая НПО, которые распространяют фото пожаров, по полмиллиона долларов. Президент не привел никаких доказательств сказанному. По данным полиции, по меньшей мере три НПО занимались организацией поджогов ряди получения средств от различных организаций.

"В времена кризиса для Амазонии я выражаю свою поддержку тем людям Бразилии, которые пытаются спасти свое национальное и культурное наследие… На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают. Хоть (они) и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации", - написал Ди Каприо в своем Instagram.

Сильные пожары в лесах Амазонии начались в августе и вызвали громкую реакцию международного сообщества. В августе Ди Каприо и еще ряд филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером 5 миллионов долларов для решения срочных задач по спасению "легких планеты".

По информации Института человека и окружающей среды Амазонии (Imazon), площадь с полностью вырубленным (сведенным) лесным покровом в бразильской Амазонии в сентябре увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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