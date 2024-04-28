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ХАМАС изучает новые предложения Израиля по сектору Газа

В мире Материалы 28 апреля 2024 00:26 (UTC +04:00)
ХАМАС изучает новые предложения Израиля по сектору Газа

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Кэндис МакДейган
Кэндис МакДейган
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БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС получило новые предложения от Израиля относительно достижения прекращения огня в секторе Газа и обмена израильских заложников на палестинских пленных, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, заместитель руководителя политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халил аль-Хайя заявил, что ХАМАС изучит эти предложения и ответит после рассмотрения.

Сообщается, что Халил аль-Хайя не упомянул никаких подробностей, включенных в предложения Израиля.

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