ХАМАС изучает новые предложения Израиля по сектору Газа

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС получило новые предложения от Израиля относительно достижения прекращения огня в секторе Газа и обмена израильских заложников на палестинских пленных, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, заместитель руководителя политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халил аль-Хайя заявил, что ХАМАС изучит эти предложения и ответит после рассмотрения.

Сообщается, что Халил аль-Хайя не упомянул никаких подробностей, включенных в предложения Израиля.