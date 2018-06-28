Китай корректирует тарифы в рамках Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения

28 июня 2018 17:41 (UTC+04:00)

С первого июля Китай решил начать корректировку таможенных пошлин на импорт части товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как передает агентство Синьхуа, об этом сообщили в Министерстве финансов КНР.

Корректировка, касающаяся продуктов по 8 549 тарифным кодам, произведенных в Бангладеш, Индии, Лаосе, Республике Корея и Шри-Ланке, является частью механизма тарифных уступок в рамках Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения (APTA).

После корректировки таможенные пошлины на 2 323 наименования товаров, в том числе некоторые химикаты, оптические компоненты и телевизионные камеры, будут снижены.

Данная корректировка была произведена по новой договоренности, достигнутой между шестью членами APTA в январе 2017 года в ходе четвертого раунда переговоров по тарифным уступкам.

В мае 2001 года Китай присоединился к "Бангкокскому соглашению", которое было переименовано в APTA в ноябре 2005 года. Оно направлено на продвижение торгово-экономического сотрудничества между его членами путем принятия мер по либерализации торговли для достижения взаимной выгоды.

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