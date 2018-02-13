В Швеции задержали нищего с $740 тыс. в карманах - СМИ

13 февраля 2018 20:58 (UTC+04:00)

Полиция шведского города Уппсала задержала попрошайку, в карманах которого оказалось 6 млн крон (около $741 тыс.), передает ТАСС со ссылкой на газету Upsala Nya Tidning.

Попрошайка привлек внимание стражей порядка агрессивным поведением - приставаниями к прохожим с требованием милостыни. По словам начальника уппсальской полиции, при задержании из карманов нищего посыпались деньги.

Мужчине предъявили обвинение в отмывании денег. В полиции не называют точную сумму изъятых средств. Журналисты узнали из собственных источников, что она составляет около 6 млн крон.

Проблема попрошайничества остро стоит в Швеции. Большая часть попрошаек - приезжие из Румынии и Болгарии. В обществе идет дискуссия возможности законодательного запрета попрошайничества. Противники запрета указывают на то, что такая мера сильно ограничит личные свободы граждан.

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