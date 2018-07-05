Минобороны Сербии опровергло информацию о покупке российских С-300

5 июля 2018 09:25 (UTC+04:00)

Министр сербского министерства обороны Александр Вулин опроверг информацию, согласно которой страна планировала закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Сербии, передает ТАСС.

"Сербия имеет высокий уровень сотрудничества с Российской Федерацией, но новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности", - говорится в публикации.

Военно-дипломатический источник сообщил в среду ТАСС, что Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году. В апреле прошлого года тогда еще премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что страна хотела бы иметь на вооружении два дивизиона и командный пункт российской зенитной ракетной системы С-300 "Фаворит". Еще раньше он заявлял, что российские С-300 "слишком дорогие" для Сербии, но РФ выразила желание помочь посредством определенных договоренностей.

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