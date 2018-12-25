Власти Финляндии заявили, что по-прежнему заинтересованы в российском рынке

Российский рынок продолжает оставаться интересным для компаний из Финляндии, финны рассчитывают на рост взаимной торговли и туризма. Об этом сообщила во вторник в интервью ТАСС министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен, передает Trend.

"Если взять предыдущий год - 2017-й, - то взаимный товарооборот тогда сильно вырос. Если же мы посмотрим на первые девять месяцев этого года, то увидим, что уровень был уже не таким. Мы не знаем еще, какие цифры у нас будут в октябре - декабре, но в прошлом году именно в конце года произошел этот сильный рост. И если принимать это во внимание, то можно предположить, что рост так же активно продолжится и в этом году", - указала она.

По словам Виролайнен, предметом беспокойства для финской стороны является то, что некоторые финские компании лишены доступа на российский рынок из-за политики импортозамещения в РФ. "Второй момент - конкурсы на получение госзаказа, - отметила министр. - Хотелось бы, чтобы для всех были одинаковые предпосылки для участия в них".

Еще одна проблема, по ее словам, - временные, на шесть месяцев, ограничения, на вывоз из России березовых бревен (вступают с силу с 1 января 2019 года, касаются бревен, вывозимых за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС - прим. ТАСС). "Мы договорились, что здесь попытаются уточнить, какая древесина идет на целлюлозу, а какая - на пиломатериалы, чтобы было понятнее, о каком виде деревьев речь, так что сейчас лесопромышленники и партнеры в этой сфере стараются решить вопрос совместно", - уточнила она.

При этом, по мнению министра, в этом году ничего в торговых отношениях Финляндии и России "особенно не изменилось в худшую сторону".

"Российско-финляндская комиссия по экономическому сотрудничеству работает очень хорошо, у нас есть рабочие группы в разных отраслях. Возьмем в качестве примера то, когда возникла проблема на границе у [водителей] автомобилей, находящихся в собственности различных кредитных организаций, когда они не могли пересекать границу Финляндии и РФ (без уплаты таможенного сбора - прим. ТАСС). И затем прошло не больше трех дней до того момента, пока наши таможни не решили этот вопрос между собой. По моему мнению, это хороший пример того, что на оперативном уровне, уровне ведомств, наше сотрудничество налажено".

Она также привела в пример налаженную работу авиаведомств, отметив "хорошие отношения с российскими коллегами" и взаимную способность решать оперативные вопросы.

По мнению министра, западные санкции и российские контрсанкции продолжают оказывать влияние на торговлю между Финляндией и Россией, и при этом "необходимо понимать, что санкции с обеих сторон провоцируют общую неопределенность". "Когда складывается такая ситуация, компании не хотят инвестировать. Нужно, однако, сказать, что финские компании вложили в РФ к нынешнему моменту уже €12 млрд, так много инвестиций из маленькой страны, это говорит о том, что мы достаточно крупный инвестор в РФ", - указала она.

"Но пока санкции в силе, мы видим пример их влияния, и главным образом в секторе продовольственных товаров", - добавила министр. Ранее, уточнила Виролайнен, в 2013-м, докризисном, году экспорт финского продовольствия - молочной и фермерской продукции - в РФ составлял €283 млн, 5% всего финского экспорта в Россию, затем начались контрсанкции, и в прошлом году объем экспорта был уже €1,8 млн, он упал до 0,05% всего финского экспорта в РФ. "Это крайне драматичное падение, на практике это означает, что эти рынки для нас закрылись", - сказала она.

"Но даже если экспорт каких-то компаний в РФ остановился, и они нашли новые рынки, то, когда рынок в РФ снова откроется, они, полагаю, с радостью туда вернутся. Потому что Россия - это близкий к нам рынок. До Петербурга ехать всего 3,5 часа, и рынок в 10 млн человек совсем недалеко. Если взять всю Ленинградскую область, то не очень мудрым было бы с точки зрения бизнеса, если бы финские компании не думали о том, что там, рядом, есть хороший потенциал", - считает Виролайнен.

При этом, по ее словам, финские производители продовольственных товаров действительно нашли новые рынки сбыта на внутреннем рынке, в ЕС, также в Азии и в Америке. "Самыми важными странами для экспорта в прошлом году были Швеция, США, Китай и Нидерланды. На далекие расстояния поставляются, в частности, такие продукты, которые выдерживают долгий экспорт - порошковое молоко, продукты, заменяющие молоко, безлактозные товары", - уточнила она.

Виролайнен согласна с выводами экспертов о том, что многие компании из Финляндии, имеющие бизнес в РФ, заняли сейчас выжидательную позицию. "Да, это так, хотя есть фирмы, которые инвестируют в Россию и у которых большие ожидания, а есть те, деятельность которых пересекается с программой импортозамещения, у них более слабые перспективы. Эти вещи привязаны к отрасли и порой - к конкретной компании. Сейчас вопрос, однако, не только в экономической ситуации или санкциях, но и в неопределенности в мировой торговой политике - так, например, на инвестклимат влияет в том числе Brexit", - говорит министр.

Компании, пояснила она, всегда думают о глобальных производственных цепочках, особенно когда разные компоненты покупаются в разных местах. "Как я поняла, у наших финских фирм есть желание инвестировать и готовность к этому, но они в некотором смысле ожидают, что произойдет дальше. Конечно, и способ избавиться от санкций есть - когда будут подвижки по минским соглашениям, в ЕС будут по новому смотреть на ситуацию", - полагает Виролайнен.

В Финляндии, подчеркнула Виролайнен, надеются, что российская экономика будет расти, поскольку это даст новые возможности и финским компаниям. "Рост мировой экономики, по прогнозу МВФ, равен 3,7% в среднем. Если у нас в Финляндии сейчас этот показатель составляет почти 3%, но рост замедлится до 2% или ниже, и если то же самое произойдет в РФ, будет не очень хорошо. Но главное, что это рост, а не падение", - указала она.

"Влияет на все это также цена на нефть и курс рубля. Но если 900 финских компаний работают в России и в общей сложности 2 тыс. компаний сотрудничают с ней, это говорит о том, что с РФ хотят вести бизнес. У нас это уже давняя традиция", - добавила министр.

Одна из сфер, где, по словам Виролайнен, финская сторона ждет роста, - это туризм, причем как от поездок финнов в Россию, так и россиян в Финляндию. "В прошлом году у нас было вынесено 700 тыс. визовых решений, что на в 50% больше, чем в 2016-м. Показателей этого года мы пока не знаем, но очень многие ждут российских туристов, в частности в Восточной Финляндии", - подчеркнула она.

"Помню, как несколько лет назад я была в небольшом городке недалеко от Савонлинны. Там я пообщалась с женщиной, у которой был свой сад и цветочный магазин. И она сказала мне, что российские туристы являются для нее спасением и что у нее не шла бы торговля без клиентов, у которых есть там дачи, куда приезжают несколько поколений одной семьи", - заключила Виролайнен.

Как сообщил ранее на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Дмитрий Козак, товарооборот между Россией и Финляндией растет второй год подряд и в 2019 году может достичь докризисного уровня.

Он указал, что "по итогам января - августа текущего года российско-финляндский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,5% и составил $10 млрд", "второй год подряд идет уверенный рост товарооборота".

По его данным, "по итогам первых восьми месяцев 2018 года Финляндия переместилась с 15-го на 13-е место по внешней торговле России".

Козак отметил, что Россия по-прежнему занимает третье место в рейтинге стран - партнеров Финляндии (первое и второе место занимают Германия и Швеция) и выразил надежду на то, что РФ вернется "на тот уровень, который традиционно многие годы занимала в торгово-экономических отношениях с Финляндией".

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